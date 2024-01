Lição aprendida!

A coordenadora da Comissão Técnica Independente (CTI) que avaliou as várias opções para localizar o novo aeroporto de Lisboa ouviu das boas em Samora Correia, quando ali foi apresentar o relatório preliminar da CTI. Tudo porque no relatório, e na boca dos especialistas, continua a chamar-se Campo de Tiro de Alcochete ao campo de tiro da Força Aérea que se situa maioritariamente na freguesia de Samora Correia, concelho de Benavente, e não ocupa área do concelho de Alcochete. Na sessão que se realizou na semana seguinte em Santarém, Maria do Rosário Partidário referiu-se ao campo de tiro como sendo de Samora Correia e confessou que tinha aprendido a lição dada pelos bairristas. Mais vale tarde do que nunca, diria o Cavaleiro Andante. Agora só falta corrigir o relatório....