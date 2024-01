Sem sossego

O presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, parecia estar a dormir uma bela soneca durante a última reunião de câmara, mas a foto engana. Até porque o autarca socialista não está a ter muito sossego ultimamente. Senão vejamos: de um lado os vereadores da CDU, sempre a pressioná-lo sobre problemas que estão há muito por resolver no concelho; do outro lado o vereador do Chega Barreira Soares que o acusa de ser um bom contador de histórias; e como não há duas sem três, agora é o vereador David Pato Ferreira, da Coligação Nova Geração (PSD/PPM/MPT), a acusar o rival político de fugir às questões e não responder às dúvidas dos vereadores. Com tanto barulho não há hipótese de Fernando Paulo Ferreira adormecer no cargo um bocadinho que seja….