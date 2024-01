À terceira é que foi!

Na última semana a ministra da Habitação, Marina Gonçalves, esteve em Alverca para assinar o auto de cessão das antigas vivendas das OGMA que há muito são um problema no centro da cidade. As vivendas vão agora chegar a custo zero à posse da câmara e na cerimónia não faltou a ex-presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Maria da Luz Rosinha, que foi uma das primeiras a defender que a autarquia as devia ir buscar para a sua posse e resolver o problema que o Estado não conseguia resolver. Pelo meio ainda passou Alberto Mesquita pelo cargo e só agora, ao terceiro presidente socialista, Fernando Paulo Ferreira, é que o assunto parece estar finalmente resolvido. Já lá diz o povo, não há duas sem três e à terceira é de vez….