Aeroporto no papel

Na última semana os responsáveis da Comissão Técnica Independente que estudou a melhor localização para o futuro aeroporto de Lisboa apresentou as conclusões do estudo em Samora Correia, concelho de Benavente, que foi classificado como a melhor localização para receber o espaço. À entrada do auditório alguns mapas detalhados ajudaram a população a perceber ao certo qual a área que será afectada ao projecto. Isto, claro, se o projecto algum dia chegar a levantar voo....