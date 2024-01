O presidente da comissão de acompanhamento da Comissão Técnica Independente que avaliou as várias opções de localização do novo aeroporto de Lisboa diz que chegou o tempo de tomar decisões e acabar com uma novela que dura há décadas. Carlos Mineiro Aires, o abrantino que é também o actual presidente do Conselho Superior de Obras Públicas e Transportes, disse numa sessão realizada em Santarém que essa discussão acabou em Portugal e que não há mais hipóteses de ser retomada. Só faltou mesmo lançar um sonoro “Construam-no porra!”, à semelhança do que alguém fez em tempos com a barragem do Alqueva….