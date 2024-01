Noras, o provedor em condições de dar asilo a antigos camaradas

José Miguel Noras está de volta à vida associativa em Santarém num desafio tão importante ou até maior do que quando foi presidente da Câmara de Santarém. Desta vez não precisou do PS. O seu arqui-inimigo, Rui Barreiro, que na altura em que lhe roubou o poder chamou a PJ depois de levantar suspeitas sobre má utilização de dinheiros públicos, continua por aí a viver do seu ofício dourado no Ministério da Agricultura, fazendo umas avaliações, com a sua empresa de projectos em nome da esposa, para não voltar a ser apanhado numa situação de conflito de interesses. Já lá vão mais de duas décadas que Rui Barreiro e o Partido Socialista pagaram caro em Santarém as brigas, a atitude impostora de Rui Barreiro, a vaidade e a defesa de interesses que se revelaram desastrosos para o concelho e para os próprios socialistas. Se for um bom provedor, José Miguel Noras ainda pode acolher no Lar da Misericórdia de Santarém alguns dos seus camaradas socialistas que lhe quiseram fazer a folha. Falta saber se vai ter tempo para os visitar na hora da missa.