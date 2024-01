Uma piscadela de olho

O vereador do Chega na Câmara de Santarém questionou, na última reunião do executivo, o presidente do município Ricardo Gonçalves.

O vereador do Chega na Câmara de Santarém questionou, na última reunião do executivo, o presidente do município Ricardo Gonçalves (PSD) sobre “o estado de saúde do acordo de governação” entre PSD e PS na autarquia. Pedro Frazão lançou a provocação tendo como pano de fundo os “ataques ferozes” que no fim-de-semana se ouviram ao Governo e ao PS na convenção da Aliança Democrática, que agrega PSD, CDS e PPM. “Face a este novo paradigma político de ataques ao PS, como está o vosso acordo de governação?”, questionou o autarca do Chega. E embora Ricardo Gonçalves tenha sublinhado mais uma vez que separa a política nacional e a política local, a pergunta não é totalmente descabida. Depois da mudança de camisola recente de alguns deputados do PSD que agora vão concorrer pelo Chega às legislativas, andará o partido de André Ventura a piscar o olho a novas amizades?.