Vereadores do PS no Cartaxo têm que perder a vergonha

No Cartaxo as reuniões camarárias já não são o que eram. Longe vão os tempos em que as sessões se prolongavam por duas ou três horas. No actual mandato, que se iniciou em Outubro de 2021, as reuniões são rápidas e sem discussões políticas. A última sessão, que decorreu a 18 de Janeiro, durou cerca de 35 minutos porque os vereadores da oposição socialista raramente colocam questões sobre o que se passa no concelho. É verdade que o PS tem o rabo preso porque governou o concelho durante quase 50 anos e muitos problemas vêm do seu tempo, mas, caramba, já é tempo de os seus vereadores perderem a vergonha e irem dando um ar de sua graça. Nem que seja para darem prova de vida e animarem os dias cinzentos e frios....