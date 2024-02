E o Ribatejo pá??

Os dois partidos do arco do poder deram pouca atenção aos eleitos ribatejanos nas listas que apresentaram às legislativas antecipadas de 10 de Março.

Os dois partidos do arco do poder deram pouca atenção aos eleitos ribatejanos nas listas que apresentaram às legislativas antecipadas de 10 de Março. No Partido Socialista a deputada vilafranquense Maria da Luz Rosinha (na imagem) parece estar a perder influência sendo atirada para 20º lugar; e Vera Braz, deputada de Azambuja, está no 23º lugar, correndo sérios riscos de ser apeada do hemiciclo. Bem mais abaixo surge João Pedro Baião, vereador da Câmara de Vila Franca de Xira, em 39º, Diana Mota, a nova presidente da Concelhia Socialista de VFX em 47º e Ana Carla Costa em 48º. E quem pensa que esta desvalorização dos ribatejanos foi apenas no PS, engana-se: também David Pato Ferreira, da coligação Nova Geração (PSD/PPM/MPT), foi parar a um distante 31º lugar nas listas da AD, ainda assim à frente de Andreia Revez, presidente dos Bombeiros da Póvoa de Santa Iria, que segue num 34º lugar. É o Ribatejo a ver navios, enquanto não aterra o aeroporto....