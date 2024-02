Quando voos mais altos se levantam

António Jorge Lopes anunciou em 2021 a sua retirada da vida autárquica depois de um percurso de mais de uma década como vereador do PSD na Câmara de Azambuja e, mais recentemente, de eleito na assembleia municipal. O Cavaleiro Andante achava que esta saída significava a morte política do artista mas, afinal, o nome do advogado de Azambuja surge na lista do PSD por Lisboa às legislativas antecipadas. Como disse o próprio em Outubro de 2021, “a vida autárquica já era”. Resta saber se a vida na Assembleia da República vai ser sonho ou realidade....