Treino para o Dakar!

O parque de estacionamento provisório junto da estação de comboios da Póvoa de Santa Iria está num estado lastimoso e com tantos buracos que andar nele faz lembrar uma prova de todo o terreno, com solavancos e abanões quanto baste. Isto quando não chove, claro, tornando os buracos em poças de água de grande dimensão. Há, no entanto, que ver o lado positivo de tudo isto: ao menos os condutores estão a ganhar experiência em conduzir todo o terreno para poderem um dia ir a um Dakar ou uma Baja de Portalegre....