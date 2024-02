Santos da casa...

A CDU começou em Santarém a apresentar as suas prioridades para o distrito, no âmbito da pré-campanha eleitoral para as legislativas antecipadas de 10 de Março.

A CDU começou em Santarém a apresentar as suas prioridades para o distrito, no âmbito da pré-campanha eleitoral para as legislativas antecipadas de 10 de Março. No Centro Cultural Regional de Santarém, perante uma plateia bem composta, estiveram o cabeça-de-lista Bernardino Soares e os candidatos José Rui Raposo e Fabrícia Pereira, bem como o mandatário da lista, João Madeira Lopes, que é também presidente da colectividade anfitriã, e que estava assim, literalmente, a jogar em casa. Com tanto problema descrito e tanta promessa debitada, passou despercebido o mau estado da cobertura do prédio do Centro Cultural Regional, que anda há anos a meter água, tal como alguns governos que nos têm administrado o rectângulo....