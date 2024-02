Santos da casa não fazem milagres

A maioria socialista no executivo da Câmara Municipal da Chamusca, que já vai num reinado de uma década, não apareceu durante o fim-de-semana de competição que deu o título de campeão distrital ao Chamusca Basket e que encheu o pavilhão do agrupamento de escolas durante os três dias. Quem não conhecer Paulo Queimado e a sua trupe pode ficar a pensar que a agenda política no concelho é muito preenchida e falta-lhes tempo para estarem nos acontecimentos onde o povo se reúne. Mas o Cavaleiro Andante sabe que os autarcas que governam a câmara preferem antes passear por outros concelhos para não serem abordados na rua por gente que quer tirar selfies e guardar uma recordação do Capataz e da Primeira-Dama.