Vereadores mal habituados

O vereador do Bloco de Esquerda, Luís Gomes, e a vereadora do Chega, Helena Lino, continuam a participar nas reuniões de câmara de Salvaterra de Magos via online, no conforto de casa, provavelmente ainda com receio que o bicho da Covid ou outra praga do género os apanhe. E como o presidente Hélder Esménio (PS) não quer que lhes falte nada, até mandou instalar uma câmara que permite aos vereadores ausentes verem quem está na sala a assistir às sessões, em vez de lhes dizer que descalcem as pantufas, descolem o rabinho da cadeira e compareçam no auditório da Escola “O Século”, onde se realizam as sessões, como faz o comum dos mortais. Por este andar só falta mesmo mandar levar-lhes cházinho e torradas....