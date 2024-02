Mete mais tinto nisso...

Na última reunião da Câmara de Vila Franca de Xira foram aprovados dois pareceres prévios vinculativos para prestação de serviços por avença de consultoria técnica e estratégica de apoio ao projecto Encostas de Xira, o vinho produzido pelo município, incluindo a realização de eventos vínicos. O vereador do Chega, Barreira Soares, usou da palavra para se opor à ideia lembrando que há lixo acumulado nas ruas, estradas sem alcatrão e falta de lares e médicos em quantidade enquanto o município “faz vinho”. O Cavaleiro Andante acredita que o autarca não está a perceber bem a dimensão e as vantagens do vinho. Basta pensar no famoso mantra de beber para esquecer os problemas....