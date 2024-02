Pedro Ribeiro não inventou a roda mas sabe usá-la

Pedro Ribeiro, presidente da Câmara de Almeirim, é certamente o político que dorme menos na região, que trabalha mais e que faz questão de o mostrar com todas as letras. O Cavaleiro Andante descobriu, no entanto, que para escrever e comunicar Pedro Ribeiro começou a tomar um energético e um complemento cerebral. Pelo volume de notícias e fotos que vai partilhando diariamente, sem gralhas, com o essencial da informação, o Cavaleiro Andante arrisca dizer que se Pedro Ribeiro não continuar na política tem lugar numa qualquer redacção de rádio ou jornal. Não seria o primeiro a saltar da política para o jornalismo, embora o contrário seja mais habitual. Pedro Ribeiro não inventou a roda, embora seja justo reconhecer que a sabe usar muito bem. Não sei se tem muitos políticos como amigos no grupo do Whatsapp; se tiver, certamente que vai fazer escola, e era bom que fizesse principalmente com alguns autarcas do seu partido.