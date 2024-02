La dolce vita!

O grupo de eurodeputados socialistas que esteve a visitar vários exemplos de cidades sustentáveis no distrito de Lisboa passou pela Póvoa de Santa Iria, onde aproveitou para tirar uma selfie durante o caminho mostrando quão duro estava a ser o seu dia de trabalho, a andar num autocarro sem apertos e com bancos de pele para dar conforto. Um cenário bem diferente de uma Carris Metropolitana, por exemplo, onde os autocarros estão sempre à pinha e muitas vezes é preciso ir de pé até ao destino. O Cavaleiro Andante deixa o desafio aos socialistas para, da próxima vez, experimentarem embarcar no transporte público convencional das horas de ponta. Cheira um bocadinho a suor (especialmente no Verão) mas ajuda a perceber um bocadinho da realidade....