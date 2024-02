O novo presidente da Nersant a meter o dedo no rabinho

O novo presidente da Nersant, Pedroso Leal, conquistou a presidência da associação à custa do mau trabalho do seu antecessor, Domingos Chambel, que tem tanto jeito para a coisa pública como uma raposa para andar de bicicleta. Pedroso Leal jamais seria presidente da Nersant se Domingos Chambel não tivesse metido a associação num buraco. Passaram seis meses da sua eleição e recentemente Pedroso Leal juntou a maioria dos órgãos de comunicação local e regional com um objectivo que ficou longe de cumprir. Mas deu um ar da sua graça. Em termos de seriedade e lealdade é igual ao seu antecessor. Só sabe vender banha da cobra. Pedroso Leal reuniu a comunicação social para anunciar que vai tentar ajudar com milhões em publicidade e não disse mais nada. Dias depois a Lusa publicou uma entrevista em que ele reconhece que a Nersant bateu no fundo, que precisa de vender património, que a Câmara de Torres Novas tem que lhes dar a mão. Na conferência deu a entender que era o presidente de uma associação no caminho do sucesso. Se isto não é gozar com a comunicação social local e regional, o que é que é levar o dedo metido no buraquinho do rabinho e nem dizer ai nem ui? Pedroso Leal vai pagar caro como pagou Domingos Chambel andar a meter-se naquilo para que não tem jeito nem tempo. E não julgue que por aqui o vamos deixar gozar com quem trabalha.