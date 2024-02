Quantos sobreiros vale um lisboeta?

A possibilidade de instalar um aeroporto em Benavente pode implicar o abate de 150 ou 200 mil sobreiros segundo rezam os estudos de quem está contra o território que pode vir a ser escolhido. O Cavaleiro Andante não tem noção do que é que isso implica no valor de cortiça para exportação ou consumo interno. Mas é curioso como todos nos preocupamos com os sobreiros e não nos preocupamos com as pessoas. Os aviões por cima de Lisboa dão cabo da saúde, devagarinho, de mansinho, como uma traça faz com a roupa, a milhares de pessoas, talvez mais do que o número de sobreiros do campo de tiro da Força Aérea, em Benavente. Ninguém está livre daquela poluição a vários níveis. Um dia destes, longe vá o agoiro, um piloto erra, porque errar é humano, e poisa no meio da cidade com os custos que todos sabemos que isso poderá causar ao nível de perdas de vidas. E ninguém sabe se vão morrer pobres ou ricos, crianças ou velhos, a desgraça não escolhe rostos nem condição social. Porra, alguém acha que Portugal tem políticos que merecem o nosso respeito, a começar no Dr. António Costa e a acabar no Dr. Ventura?.