Agora é a minha vez!

O músico e compositor Carlos Alberto Moniz tem sido nos últimos anos um dos membros do júri do Prémio Carlos Paredes, instituído pela Câmara de Vila Franca de Xira. Depois de várias edições a ouvir centenas de músicas candidatas e a julgar sobre quem merecia o saboroso cheque municipal de 2.500 euros, este ano Carlos Alberto Moniz ficou de fora do júri para poder concorrer e acabou por vencer. Não admiraria se as más-línguas começassem a falar de uma coincidência curiosa nesta vitória do autor da música “Os 2 macacos”, e até a dizer que, afinal, ‘santos da casa’ fazem milagres….