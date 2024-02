Andarão à procura de petróleo?

Não se sabe qual é o mistério nas ruas do Forte da Casa mas o que é certo é que nos últimos anos são intervencionados os mesmos sítios, diversas vezes, e os problemas não ficam resolvidos. Voltaram a abrir um buraco e a revolver as terras na Rua Antero de Quental, sob o olhar curioso dos moradores que dizem que nunca viram abrir tanto buraco no mesmo sítio. Feitas as contas nos últimos três anos aquele buraco já foi aberto cinco vezes. Entre por e repor pedras da calçada, arrancar asfalto e destruir pavimento fica por desvendar se o problema ficou resolvido….