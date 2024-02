O Brigadeiro-General Luís Calmeiro, novo comandante da Brigada Mecanizada sediada no Campo Militar de Santa Margarida, foi recebido pelo presidente da Câmara da Chamusca, Paulo Queimado, para apresentação de cumprimentos. As redes sociais do município registaram a honrosa visita e o Cavaleiro Andante não pôde deixar de reparar que Queimado vestiu a farda número 3, em vez do uniforme de gala, para receber tão formais e ilustres visitantes, usando calças de ganga e sapatilhas. E provavelmente só não apareceu de calções e chanatos, como noutras ocasiões, porque os dias ainda estão frios....