Dar ao pedal

Depois de sucessivos adiamentos já estão ao serviço as bicicletas de uso partilhado no concelho de Benavente.

Depois de sucessivos adiamentos já estão ao serviço as bicicletas de uso partilhado no concelho de Benavente. O assunto esteve em cima da mesa em muitas reuniões de câmara, com a oposição a questionar o porquê das bicicletas nunca mais saírem do estaleiro municipal. Só por causa disso o Cavaleiro sugere ao executivo camarário para dar o exemplo de sustentabilidade e uso às ditas, para que não aconteça como noutras paragens ribatejanas, onde a ideia foi um fiasco.