Vejam lá se não se esquecem...

Os eurodeputados socialistas visitaram a zona ribeirinha da Póvoa de Santa Iria na manhã de 2 de Fevereiro, no âmbito de um roteiro de visitas a cidades sustentáveis, e a recebê-los esteve Maria da Luz Rosinha, a mulher que, quando foi presidente de câmara, assinou a papelada para que toda a zona deixasse de ser um espaço cheio de barracas e lodo para se tornar numa referência. E, diz quem a ouviu a falar com os eurodeputados, que Rosinha não se fez rogada a exigir-lhes que não se esqueçam de continuar a defender a canalização de mais apoios e verbas para outros investimentos que são necessários no concelho.