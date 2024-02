Imita bem ou disfarça mal

O cabeça-de-lista da Aliança Democrática à Assembleia da República pelo círculo de Santarém nas legislativas antecipadas de 10 de Março esteve na última reunião camarária de Coruche, realizada na manhã de 12 de Fevereiro. Eduardo Oliveira e Sousa interveio, no período dedicado ao público, para revelar que foi surpreendido com o convite para integrar a lista de candidatos à Assembleia da República da coligação PSD/CDS/PPM e deixou uma garantia, sem dissimular ambições: “Dentro de pouco tempo serei deputado ou membro do Governo e quer eu vá para o Parlamento ou para o Governo quero dizer que Coruche vai comigo”, garantiu o candidato, acrescentando que já falou também com o presidente da Câmara de Salvaterra de Magos, concelho de onde é natural. O ex-líder da CAP ainda ressalvou que não estava ali em campanha eleitoral, mas o Cavaleiro Andante não ficou muito convencido: ou Oliveira e Sousa imitou muito bem um candidato em campanha ou, então, disfarçou muito mal….