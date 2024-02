Nada de ideias!

partilhe no Facebook

O pavilhão desportivo da União Desportiva e Cultural da Aldeia de Sobralinho (UDCAS) é uma máquina de campeões de kempo e é também usada para outras actividades como ginástica e zumba. E, antes que alguém se ponha com ideias de ocupar o espaço com outras actividades, foi afixado um aviso a alertar que é proibido jogar à bola no interior e também andar de trotinetas e triciclos. O Cavaleiro Andante aplaude a medida. Não fosse um destes dias alguém se lembrar de transformar o espaço numa pista de karting....