Não há sono que pegue!

No sábado, 10 de Fevereiro, foi apresentado na Fábrica das Palavras em Vila Franca de Xira o novo livro da médica Teresa Paiva, uma das maiores especialistas em sono do país. A plateia aproveitou a presença da clínica para colocar várias questões sobre a temática do sono, quase em forma de consulta aberta e, por isso, do livro praticamente nada se falou. Há lançamentos de livros que só dão sono, mas neste caso aconteceu precisamente o contrário. Uma verdadeira insónia provocada pelo interesse do debate!.