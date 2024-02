O Buraco III

Este buraco (que já foi uma piscina municipal) vai ficar na história da Chamusca por ser o maior exemplo da inabilidade dos gestores políticos que governam o município chamusquense. Já lá vão mais de quatro anos que começou a requalificação deste equipamento municipal. A Chamusca tem um rio aos pés mas a autarquia nunca teve um cêntimo para investir no rio e no areal como um espaço de lazer para as famílias da terra e da região. A piscina municipal durante o Verão, pelo menos durante o Verão, era a compensação para aqueles que optam por viver na Chamusca e não fogem para os grandes centros urbanos ou para o litoral. Paulo Queimado e a sua vereação levam mais de dez anos de poder político mas só aprenderam a viver do vencimento chorudo, da vaidade de terem os munícipes aos seus pés e de chefiar 200 trabalhadores que dependem da autarquia. Há-de haver muita gente a trabalhar na autarquia que se sente também parte deste fracasso, mas tem que baixar a bola porque os políticos preguiçosos são os mais vingativos. Mas isso é outra conversa que ficará para outra altura.