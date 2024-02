Apertar o cinto!

No último fim-de-semana o ex-presidente da Junta de Freguesia do Forte da Casa, António Inácio, agora eleito na assembleia de freguesia, fez uma publicação nas redes sociais.

No último fim-de-semana o ex-presidente da Junta de Freguesia do Forte da Casa, António Inácio, agora eleito na assembleia de freguesia, fez uma publicação nas redes sociais agradecendo ao Clube Recreativo e Cultural do Forte da Casa ter tido disponibilidade para ali colocar uma nova caixa multibanco ao serviço da população. António Inácio lembrou que a caixa multibanco foi uma das suas promessas e que só não chegou a tão aguardada agência bancária porque a sua lista não ganhou as últimas autárquicas. Enquanto uns elogiaram a concretização da ambição da comunidade, outros foram mais cáusticos e notaram que na fotografia António Inácio parece apenas levantar uma notinha de dez euros, o mínimo permitido naqueles equipamentos. O Cavaleiro Andante compreende perfeitamente. Afinal de contas, quem é que não está hoje em dia a sentir o aperto do cinto?.