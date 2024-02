A Câmara de Vila Franca de Xira vai apresentar o seu plano de acção para as alterações climáticas.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A Câmara de Vila Franca de Xira vai apresentar o seu plano de acção para as alterações climáticas com algumas medidas mitigadoras e na comunicação que enviou para as redacções começou logo por dar o exemplo enviando um link vazio para o plano. Se dúvidas houvesse que o município está empenhado em cortar toda e qualquer emissão, aqui está mais uma prova para os juízes analisarem!.