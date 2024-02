Marcar presença mesmo quando não é preciso

O presidente da Câmara do Entroncamento, Jorge Faria, resolveu marcar presença na cerimónia de assinatura dos protocolos entre os municípios, a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e o Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana embora o seu município tenha ficado de fora destes acordos por causa do chumbo da proposta pela oposição PSD e Chega. Sempre que tinha oportunidade o autarca socialista não largava as saias do presidente do IHRU, provavelmente a lamentar-se por não ter assinado um daqueles protocolos que dão milhões para habitações a custos controlados. É certo que no final saiu de lá de mãos e bolsos vazios mas pelo menos a barriga foi cheia com as broas e frutos secos, cortesia do município de Torres Novas.