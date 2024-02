Santo Entrudo de Alhandra a precisar de Viagra

Os enterros do Entrudo são sempre um momento único nos carnavais da região, onde os foliões têm a oportunidade de espetar a faca e contar algumas das cusquices da terra no ano que passou. Em Alhandra, no concelho de Vila Franca de Xira, o enterro é uma animação mas dizem algumas más línguas com quem o Cavaleiro Andante se cruzou, na noite de Quarta-Feira de Cinzas, que nos últimos anos o testamento do defunto tem vindo a perder algum gás sendo lidas quadras muito giras mas pouco ofensivas para ninguém ir para casa aziado. E como um mal nunca vem só, também a proeminente erecção que o Santo Entrudo ostentava noutros anos parece estar a encolher e este ano até passou boa parte da noite tapada. Provavelmente, para não mirrar ainda mais por causa do frio e já não aparecer no ano que vem....