Treinar o sprint

No sábado, 17 de Fevereiro, foi apresentada a campanha “Março Mês do Sável” em Vila Franca de Xira

No sábado, 17 de Fevereiro, foi apresentada a campanha “Março Mês do Sável” em Vila Franca de Xira, na zona ribeirinha da Póvoa de Santa Iria. O evento foi destinado aos jornalistas e à população em geral que passeava na zona numa bela tarde de sábado à beira rio. Quando o presidente da câmara, Fernando Paulo Ferreira, convidou toda a gente que estava na zona a provar a iguaria deu-se uma grande correria até à banca de showcooking do chef Luís Machado. Ou estava tudo com fome ou então era muita gente já a treinar para a Corrida das Lezírias....