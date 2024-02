Vade retro!

A concelhia de Santarém do Partido Socialista deu uma conferência na tarde de segunda-feira, 19 de Fevereiro.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A concelhia de Santarém do Partido Socialista deu uma conferência na tarde de segunda-feira, 19 de Fevereiro, que contou com um espectador especial: o antigo vereador da CDU José Marcelino, que pediu para assistir à sessão, na qualidade de comentador radiofónico da actualidade local. Perante a inesperada visita o vereador socialista Manuel Afonso logo lhe estendeu uma ficha de inscrição do PS, mas o político da CDU, depois de ver o que se tratava não foi em cantigas. Até porque os tempos da geringonça entre socialistas e comunistas já lá vão....