Fora o árbitro!!!

As decisões do júri que premiou os melhores carros alegóricos e o grupo mais folião do corso de Carnaval de Santarém não agradaram a muita gente que se expressou nas redes sociais com críticas mais ou menos contundentes. O Cavaleiro Andante já sabia que no mundo do futebol, quando as coisas correm mal, a culpa é (quase sempre) da arbitragem, mas estava longe de imaginar que essa particularidade nacional já se tinha estendido ao Carnaval. O melhor mesmo é acabarem com os prémios monetários e ficarem todos em primeiro. Pode ser que assim também acabem as birras....