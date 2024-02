Boas notícias para Azambuja

A profissional de saúde que não cumpriu o tempo de serviço a que estava obrigada para beneficiar do apoio à fixação de médicos já devolveu, ao fim de mais de meio ano, os quatro mil euros ao município de Azambuja e isso são óptimas notícias! Agora, com este encaixe de milhares, a autarquia pode, por exemplo, pagar os dois mil e tal euros que deve à Cerci de Azambuja desde o final do último ano no âmbito do projecto Bata Branca; e ainda sobra para incluir o arranjo de mais uma rua esburacada no plano de intervenções para 2024. Tudo isto sem ter que contrair empréstimos a 15 anos...São, de facto, boas notícias!.