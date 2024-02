Cartoons sobre rodas

O cartoonista António Antunes, de Vila Franca de Xira, surpreendeu a comunidade na inauguração da Cartoon Xira no dia 24 de Fevereiro no Celeiro da Patriarcal, ao aparecer em cadeira de rodas depois de ter sofrido um acidente e estar com o pé engessado. Valeu Fernando Paulo Ferreira, presidente do município, que lhe foi dando uns empurrões à medida do necessário para que o aclamado desenhador não perdesse a frente da comitiva. Um momento que, se o Cavaleiro Andante tivesse jeito para o desenho, dava um valente cartoon....