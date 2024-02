Tempo de vacas magras

As constantes fugas do gado de uma exploração em Vila Nova de São Pedro têm sido uma autêntica dor de cabeça para os agricultores.

As constantes fugas do gado de uma exploração em Vila Nova de São Pedro têm sido uma autêntica dor de cabeça para os agricultores da vizinhança que vêem as suas colheitas destruídas e investimentos desperdiçados. Há quem diga que os animais saem da zona da exploração porque não têm o que comer a não ser restos de batatas e cenouras podres. Mas a Direcção Geral da Alimentação e Veterinária assegura que os bichos estão bem nutridos como, desde logo, se pode ver pela fotografia que acompanha este texto. O Cavaleiro Andante bem sabe que o tempo das vacas gordas já lá vai, mas estas, coitadinhas, andam mesmo com o cinto demasiado apertado....