Médico sem fronteiras

Não há Assembleia Municipal de Vila Franca de Xira, seja em períodos eleitorais ou fora deles, em que o líder da bancada da coligação Nova Geração (PSD/PPM/MPT), Rui Rei, não afine a pontaria no discurso político e se atire à bancada da CDU com as garras de fora. Foi o que aconteceu na última sessão daquele órgão, lembrando os eleitos comunistas de que “lutam para existir” no Parlamento. “Desde 1974 que os senhores vivem zangados com o povo. Acreditavam que o povo era doido e iria votar nos amanhãs que cantam. A verdade é que vos atirou para o caixote do lixo da história”, rematou o político do PSD, até ser interrompido por eleitos da bancada da CDU. Rui Rei, no seu estilo próprio, parou a intervenção e perguntou se alguém da CDU precisava de uma aspirina para as dores. O Cavaleiro Andante desconhecia esta capacidade de Rui Rei de aviar receituário, mas sendo assim podia ser uma mais-valia nos centros de saúde do concelho, ajudando quem não tem médico a conseguir a medicação a tempo....