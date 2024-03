Os candidatos do PS à Assembleia da República pelo círculo de Santarém estiveram de visita à Chamusca e o PS local fez gáudio disso nas redes sociais e enfatizou a passagem por obras tão emblemáticas como as do novo centro de saúde e da escola secundária, dois bons exemplos da velocidade a que (não) andam as empreitadas públicas em Portugal. O PS da Chamusca falou em “conjunto de infraestruturas sociais e educativas que representam uma aposta prioritária do município e do Governo” e, nesse âmbito, a comitiva podia também ter passado pelas empreitadas de requalificação urbana ou das piscinas, porque obras de Santa Engrácia é o que por ali não falta. A vantagem de as obras se arrastarem na Chamusca é que, assim, sempre podem ser usadas como trunfo político pelo poder em sucessivas campanhas eleitorais. E para o ano há mais....