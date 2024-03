Olha a lenha fresquinha!

No parque ribeirinho da Póvoa de Santa Iria alguém andou a podar os ramos das árvores.

No parque ribeirinho da Póvoa de Santa Iria alguém andou a podar os ramos das árvores e deixou os restos num canto durante alguns dias à espera de serem recolhidos. Como tudo na vida é uma questão de perspectiva o Cavaleiro Andante responde a quem diz que se trata de lixo a céu aberto com a ideia de estar aqui boa lenha para a lareira a custo zero. É só uma questão de tentar ver o copo meio cheio!.