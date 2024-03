Os grandes nunca partem

Parece que foi ontem que O MIRANTE deu a notícia de que Elviro Passarinho iria assumir o comando da corporação de Vila Franca de Xira e a brincar já passaram 12 anos num piscar de olhos. Antes, em 2017, também saíra do cargo Jerónimo Caetano, um rosto conhecido do comando dos vizinhos Bombeiros de Alhandra. Não há nada mais inevitável nesta vida que a passagem do tempo e por isso o Cavaleiro Andante deixa um abraço a Jerónimo Caetano e Elviro Passarinho por tudo o que deram à região mas também a O MIRANTE, com quem foram sempre interlocutores de luxo e de fazer inveja a muitos que por aí ocupam cargos de visibilidade na comunidade. Agora é desfrutar do santo descanso, de preferência sem grandes emergências!.