Curiosas coincidências

A assinatura da portaria que faltava para se poder arrancar com as obras na Urgência do Hospital de Abrantes, prometidas há anos e que não têm saído do papel por razões burocráticas (e provavelmente também orçamentais) já terá sido rabiscada. O anúncio foi feito pela Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo e o Cavaleiro Andante não deixa de assinalar a curiosa coincidência de tal passo ter sido dado em vésperas de eleições. Falta agora que a dita portaria seja publicada em Diário da República para o processo poder seguir, o que, apostamos nós, deve acontecer até 10 de Março.