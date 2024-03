Obras nem vê-las...

O pontão do cais avieiro de Vila Franca de Xira está destruído há vários meses por causa do mau tempo.

O pontão do cais avieiro de Vila Franca de Xira está destruído há vários meses por causa do mau tempo e não há forma da reconstrução começar a ser feita. A câmara diz que já adjudicou os trabalhos mas a verdade é que no dia 26 de Fevereiro o problema mantinha-se, para descontentamento dos pescadores que estão a sentir muitas dificuldades em usar as embarcações, que passaram a estar temporariamente na marina gerida pelo UDV. Vai valendo o engenho da comunidade que improvisou uma escada para chegar ao pontão, senão as dificuldades para acartar material ainda seriam maiores. O que prova que os pescadores também são mestres na arte do desenrascanço....