Reuniões de câmara bem regadas

As últimas reuniões do executivo da Câmara de Santarém tiveram no final direito a uma prova de vinhos do concelho e assim vai continuar nas próximas sessões, assegurou o vereador Nuno Russo (PS), que tem desempenhado o papel de mestre de cerimónias. A iniciativa resulta do facto de Santarém ser, juntamente com Almeirim, Alpiarça e Cartaxo, Cidade do Vinho 2024 da Associação de Municípios Portugueses do Vinho. O Cavaleiro Andante presenciou a segunda prova e acredita que com a divulgação da coisa é possível que as próximas reuniões de câmara tenham assistência recorde e que Nuno Russo vá ter que manusear o saca-rolhas mais vezes....