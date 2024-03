partilhe no Facebook

Baile do tinto

No Baile da Pinha da Sociedade Recreativa da Granja, em Vialonga, o Cavaleiro Andante fez uma pausa para descansar os pés e deu de caras com um elemento da organização que se preparava para encher o vasilhame e, dessa forma, garantir que ninguém morria à sede no bailarico. É que isto de dançar até que a pinha se abra não é para os fracos de pulmão e já se sabe que fazê-lo desidratado é um horror....