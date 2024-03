Tenham a bondade de nos auxiliar!

Jorge Vieira, presidente da Federação Portuguesa de Atletismo, esteve em Vila Franca de Xira para assinar um contrato de apoio desportivo com a câmara municipal em que esta atribui cinco mil euros para apoiar João Coelho, o primeiro atleta do concelho a carimbar o passaporte para os Jogos Olímpicos de Paris no próximo Verão. Pedro Roque, director desportivo do Comité Olímpico de Portugal, estava na plateia e acenou com a cabeça quando Jorge Vieira disse que mais municípios deviam seguir o exemplo de Vila Franca de Xira no apoio aos seus atletas. Não admira, quando o dinheiro é pouco e se vive na miséria qualquer ajudinha sabe a Euromilhões....