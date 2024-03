Chegar, ver e...revoltar!

A Infraestruturas de Portugal (IP) decidiu colocar pilaretes na Estrada Nacional 10 a tapar umas raias que serviam de escapatória improvisada para os condutores que viravam à esquerda no cruzamento com destino a São João dos Montes. E, com isso, conseguiu meter a vila e os autarcas em pé de guerra. Tudo porque agora as enormes filas que se geram nas horas de ponta para virar no cruzamento não têm para onde ir e entopem a circulação a quem segue para Vila Franca de Xira. O presidente da junta, Mário Cantiga, já veio dizer que a sua vontade era arrancar aquilo tudo. Com tanta revolta que a obra está a causar será uma sorte se um destes dias não passar lá um camião durante a noite e faça esse trabalho de borla!.