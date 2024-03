Do que te safaste Maria!

O Núcleo Museológico “A Póvoa e o Rio”, na Póvoa de Santa Iria, é um espaço que guarda algumas das memórias e artefactos que fizeram a história da cidade, desde garrafas de água do Mouchão da Póvoa a algumas capas de jornal do extinto “Notícias da Póvoa” que nos anos 1980 deu voz a várias figuras da terra. O Cavaleiro Andante esteve no núcleo museológico a acompanhar a apresentação da campanha gastronómica “Março Mês do Sável” e não resistiu a ver as primeiras páginas daqueles tempos, onde se destacava a posição firme da Maria do Zé Jorge, que tinha poucas dúvidas ao considerar que o aborto “estragava muito a mulher”. Eram realmente outros tempos. Hoje, uma opinião destas daria direito, no mínimo, a uma horda de gente indignada e revoltada nas redes sociais de tochas acesas em punho a dar lume a uma pira....