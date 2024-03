Os 5 minutos de fama de Oliveira e Sousa

O cabeça-de-lista da Aliança Democrática (AD) pelo círculo de Santarém às eleições legislativas de 10 de Março conseguiu os seus cinco minutos de fama na campanha eleitoral com um discurso em Ourém onde, além de declarações polémicas sobre as alterações climáticas, manifestou a sua preocupação com os roubos que estão acontecer nos campos agrícolas. Eduardo Oliveira e Sousa disse mesmo que, perante o actual panorama, há agricultores a admitirem organizar milícias armadas para combater os roubos de cobre, de cortiça, de azeitona, de pinhas ou de castanhas. Uma ideia peregrina atirada para a campanha que até o securitário André Ventura considerou descabida. Perante o que tem visto, ouvido e lido, o líder da AD, Luís Montenegro, deve andar a matutar se não seria útil aplicar a outros candidatos e apoiantes o ‘tratamento’ já ministrado ao líder do PPM, Gonçalo da Câmara Pereira, que nunca mais se ouviu em público, nem sequer para cantar o fado....